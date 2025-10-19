El Disiclín Lalín viaja a Lanzarote con solo catorce jugadores

El Disiclín Lalín intentará dar hoy la sorpresa en su visita a la pista del Lanzarote (12.00 horas). La expedición rojinegra partió en la tarde de ayer hacia las islas Canarias y lo hizo con solo catorce jugadores en su convocatoria. Entre ellos además se encuentran Martín y Miguel García, que arrastran molestias físicas.

«Estamos cortos de efectivos. Tendremos que adaptarnos a lo que tenemos», manifestó Cacheda. El problema para el equipo rojinegro se debe a que en este partido no podrán contar con la participación de los juveniles que están reforzando habitualmente al primer equipo. En esta jornada, el equipo juvenil jugaba un importante partido contra el Cisne, que terminaron ganando con la participación de dichos jugadores, que ahora se tendrán que quedar en tierra.

Al margen de este problema, los rojinegros tendrán el duro reto de intentar ganar a un recién descendido que cuenta con un gran presupuesto y que pelea por el ascenso. «Tendremos que estar concentrados y no darles ventaja. Lo importante es mantenerse en el partido hasta el final», afirmó el técnico.