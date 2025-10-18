Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La solidaridad del Atletismo A Estrada

La solidaridad del Atletismo A Estrada |

La solidaridad del Atletismo A Estrada |

El entrenador, Marcos Otero, y la atleta capitana, Eva Gil, visitaron la Asociación de Cáncer infantil y juvenil de Galicia (Asanog) para presentar su camiseta de esta temporada. En ella figura el logo de la asociación y se vende para recaudar fondos para ellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents