La solidaridad del Atletismo A Estrada
El entrenador, Marcos Otero, y la atleta capitana, Eva Gil, visitaron la Asociación de Cáncer infantil y juvenil de Galicia (Asanog) para presentar su camiseta de esta temporada. En ella figura el logo de la asociación y se vende para recaudar fondos para ellos.
- Davila 16/10/2025