Roberto Fernández: «Esta decisión solo tiene un nombre, y es salvaje»

Estupefacto estaba ayer Roberto Fernández, el ya exentrenador del Club Deportivo Lalín, destituido el jueves de forma sorprendente por la directiva que preside David Méndez. La dupla formada por Dani Méndez y Cuqui se hace cargo de forma momentáneo del conjunto del Cortizo mientras se pone en marcha la búsqueda de un nuevo responsable técnico.

«Estoy sorprendido. Esta decisión solo tiene un nombre, y es salvaje. El presi dice que el equipo tiene que estar primero. Y la verdad es que estamos a dos puntos de la liguilla y a tres del tercero, el Negreira. Ganando este domingo al colista el equipo puede ser segundo o tercero. A él no le vale y ha tomado una decisión sorprendente que nos dejó fríos. Ha sido una de las decisiones que he tenido que asimilar más brutales en toda mi carrera deportiva tanto como jugador como desde que soy entrenador», indica Fernández.

En su descargo, señala que «creo que el trabajo estaba siendo muy bueno y pienso que el club no tuvo paciencia en el sentido de dejar trabajar. Es una pena porque creo que hay un muy buen equipo y estoy seguro de que se va a conseguir el objetivo. Estoy plenamente convencido». Y añade que «íbamos en franca progresión, el equipo se estaba conjuntando muy bien, la idea era muy buena pero hay una persona que es la que decide y hay que aceptarlo».

Por su parte, el mandatario rojinegro se manifestó ayer por vez primera desde que se hizo efectiva la destitución del entrenador. «La decisión se tomó después del partido del Sigüeiro», reconoce, y añade que «desde que yo estoy es el año con más presupuesto y esperábamos estar más en puestos de ascenso a estas altura de la competición y no lo estamos. Roberto sí que ha trabajado muchísimo, es un buen tío igual que Josito, pero no queríamos que fuese tarde para reaccionar. Me gustaría darle las gracias a Roberto por el trabajo porque no hay duda de su capacidad y de su esfuerzo, y por supuesto que le deseo lo mejor a partir de ahora».

Mientras tanto, el Cortizo acogió ayer el primer entrenamiento del conjunto de Preferente a las órdenes del lalinense Dani Méndez y el trasdezano Luis Benito Barba, «Cuqui», interinos en el puesto. Cabe destacar que el presidente reconocía ayer no estar buscando aún nuevo entrenador.