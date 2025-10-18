Galicia llama a David Sueiro y Damián Peiteado

La Selección Gallega Sub-16 realizará la próxima semana su último amistoso de preparación para la primera fase del Campeonato de España. En la convocatoria del combinado autonómico figuran en esta ocasión dos jugadores de las comarcas. Por un lado el centrocampista silledense del Celta, David Sueiro, y por otro el mediocentro estradense, Damián Peiteado, también en las filas del Celta.