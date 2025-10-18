El Basketdeza y el A Estrada Basket comienzan la temporada con un derbi

El pabellón Municipal de Lalín acoge mañana a las 19.00 el estreno en competición de los equipos masculinos del GSI Basketdeza y del Óptica Fondevila A Estrada Basket, de 3ª División Autonómica. Este duelo supone el inicio oficial de la competición y enfrentará a dos clubes que, a pesar de su máxima rivalidad deportiva, mantienen una excelente relación y colaboración institucional. Desde el Basketdeza se hace un llamamiento a la afición para llenar el pabellón y animar al equipo en este estreno liguero.

El conjunto lalinense afronta el curso con un equipo renovado y competitivo. Durante la pretemporada, más de veinte jugadores participaron en los entrenamientos y encuentros amistosos, lo que permitió al técnico, Ramón Barcala, configurar un grupo de once jugadores. «Formamos un grupo equilibrado y con ambición, que quiere competir cada y hacer disfrutar a nuestra afición”, destacó. Dejaron cuatro fichas libres para posibles incorporaciones a lo largo de la temporada.

El A Estrada Basket por su parte hace su estreno esta temporada y en su historia. El recién creado club contará con Alberto Torres como entrenador, un hombre que el año pasado se encargaba del cadete femenino. A su cargo tiene un equipo en el que mezcla seis jugadores muy veteranos, con más de 35 años, con jóvenes valores salidos de la cantera. «Es un choque generacional pero es una mezcla que está funcionando bien», afirmó.