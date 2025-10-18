El Avatel de Panteira debuta con la visita del Santiago RC

El Cortizo acoge esta tarde el debut del Avatel Rugby Lalín sénior femenino, que esta temporada estará entrenado por un viejo conocido como es Panteira. Las «abellonas» reciben en el Cortizo, a las 18.00 horas, al Santiago Rugby Club, en busca de la primera victoria de la temporada. La jornada de rugby en el Municipal se completará con el partido de la LGR M18 que enfrentará al Coreti Rugby Lalín y el CRAT de A Coruña.