Christian Costoya, a un paso de McLaren

Parece que ya queda menos para que Christian Costoya termine de deshojar la margarita y decidir su futuro en la Fórmula 4. Aunque no hay nada oficial por el momento, todo apunta a que el piloto silledense dará el salto de categoría y cambiará un kart por un monoplaza formando parte del Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren. Si bien medios digitales como el catalán FormulaRapida.net dan por hecho el cambio de aires, desde el entorno de Costoya se aseguraba ayer que todavía están en marcha unas negociaciones que, de terminar bien, podrían cristalizar en un par de semanas.

Con tan sólo 15 años, Christian Costoya sumaría fuerzas con su mayor rival en los circuitos, Dries Van Langendonck, en lo que se considera uno de los fichajes más importantes del automovilismo de base de los últimos años, según el portal catalán. El silledense habría ya completado las pruebas en un coche de Fórmula 4, un paso crucial antes de formalizar su acuerdo con McLaren, lo que supondría que el trasdezano correría la F4 de Italia, su país de acogida.

Con su llegada, la academia de McLaren contaría en sus filas con un total de ocho prometedores talentos: Ugo Ugochukwu, Pato O’Ward, Alex Dunne, Martinius Stenshorne, Ella Lloyd, Brando Badoer, Dries Van Langendonck y el propio Christian Costoya. Cabe destacar que Van Langendonck debutó hace un par de semanas en la Fórmula 4 británica con una impresionante victoria, tan sólo un día después de cumplir los 15 años de edad.

Escudería

De confirmarse el fichaje, se espera que el joven piloto español se una a Prema Racing, con el apoyo de McLaren. Prema Racing, anteriormente llamado Prema Powerteam, es una escudería de automovilismo italiana fundada en el año 1983. Es comúnmente considerada como la escudería de monoplazas más prestigiosa compitiendo en categorías promocionales de Fórmula 1 y en campeonatos regionales.

Desde 2023 también compiten en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y en la F1 Academy. En 2025, entró como nuevo equipo de la IndyCar Series. Entre sus pilotos destacan Ryan Briscoe, Kamui Kobayashi, Roberto Merhi, Daniel Juncadella, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Lance Stroll, Mick Schumacher, Esteban Ocon, Nyck de Vries, Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Robert Shwartzman, Marcus Armstrong, Callum Ilott, Oscar Piastri, Frederik Vesti y Andrea Kimi Antonelli.

Representado por All Road Management, con Nicolas Todt al frente, Costoya alcanzó su máximo esplendor en el Campeonato de Europa de Karting de la FIA, considerado por muchos el evento más prestigioso de este deporte. Tras quedar segundo en la categoría OK-Junior en 2024, regresó este año en plena forma y se aseguró el título de manera tan aplastante que la ronda final se volvió irrelevante, ya que ni siquiera necesitó puntuar para proclamarse campeón.

La temporada 2025 del piloto de Silleda ha sido extraordinaria, y muchos expertos la describen como una de las campañas más dominantes del karting internacional de la última década.