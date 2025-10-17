El Lalín destituye por sorpresa al entrenador Roberto Fernández

Poco ha durado la aventura de Roberto Fernández Alvarellos como entrenador del Club Deportivo Lalín. La directiva del equipo rojinegro decidió prescindir de los servicios del técnico de Chantada cuando solo se han disputado seis jornadas de liga en Preferente Autonómica. Esta decisión sorprendió por la falta de margen pero también por llegar solo tres días antes de un partido crucial ante el colista Dubra.

Roberto Fernández deja así el Lalín cuando el equipo marcha en la novena posición, con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas. En los últimos cuatro encuentros sin embargo su balance no había sido positivo, sumando solo cuatro puntos de doce posibles. Ese tímido comienzo de temporada jugó en contra del entrenador lucense, especialmente cuando el ambicioso proyecto del Lalín comenzaba la temporada con el objetivo de pelear en la parte alta de la tabla.

El ya exentrenador del Lalín destacó en su paso por el club por su apuesta por un fútbol de posesión y buen trato al balón, pidiendo tiempo para terminar de acoplar esa idea a una plantilla con muchas caras nuevas. Ese cambio de estilo dejó sin embaro un Lalín con problemas para encontrar la portería contraria, con solo cuatro goles marcados en seis partidos. Por contra, se han mostrado como un equipo serio en defensa, con solo cuatro tantos encajados.

Desde la directiva del club del Cortizo rehusaron ayer hacer declaraciones en torno a esta inesperada destitución. Se aguarda que hoy ofrezcan los motivos de su decisión y también anuncien quién se sentará en el banquillo del Lalín el próximo domingo.