UD Estrada y Rodeiro pierden por segunda vez

La tercera jornada del campeonato resultó aciaga para los dos equipos femeninos de la Primera FG de la zona. Tanto la UD Estrada FS como el Cogal Rodeiro FSF fueron superados por sendos conjuntos coruñeses en partidos muy diferentes en cuanto a su desarrollo.

Las estradenses cayeron por un marcador de 2-4 en la visita del A Fervenza Narón o Freixo al Coto Ferreiro. Las estradenses llegaron a estar 0-3 abajo, pero los tantos de Rocío y Cristina ayudaron a maquillar el resultado final.

Por su parte, el Cogal Rodeiro FSF fue superado por un claro marcador de 4-0 en la pista del CD Seguridade Galega 5 Coruña FS, uno de los conjuntos de la zona media-alta de la clasificación. Los tantos locales fueron conseguidos en momentos cruciales del encuentro provocando que las cambotas se quedaran sin margen de reacción en un duelo para olvidar.