fútbol sala | Primera Futgal FS Femenina
UD Estrada y Rodeiro pierden por segunda vez
REDACCIÓN
La tercera jornada del campeonato resultó aciaga para los dos equipos femeninos de la Primera FG de la zona. Tanto la UD Estrada FS como el Cogal Rodeiro FSF fueron superados por sendos conjuntos coruñeses en partidos muy diferentes en cuanto a su desarrollo.
Las estradenses cayeron por un marcador de 2-4 en la visita del A Fervenza Narón o Freixo al Coto Ferreiro. Las estradenses llegaron a estar 0-3 abajo, pero los tantos de Rocío y Cristina ayudaron a maquillar el resultado final.
Por su parte, el Cogal Rodeiro FSF fue superado por un claro marcador de 4-0 en la pista del CD Seguridade Galega 5 Coruña FS, uno de los conjuntos de la zona media-alta de la clasificación. Los tantos locales fueron conseguidos en momentos cruciales del encuentro provocando que las cambotas se quedaran sin margen de reacción en un duelo para olvidar.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»