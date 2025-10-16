El Estradense se pone a 800

El Club Deportivo Estradense ha superado esta temporada la barrera de los 800 socios, una masa social que sitúa al equipo rojillo entre los clubes gallegos con más abonados. Esta cifra supera todas las expectativas, incluso dentro del club, y da razón al trabajo realizado en los últimos años tanto en el plano deportivo como a nivel de promoción.

Lo primero que hay que destacar es que esta cantidad de socios no es algo habitual en el Estradense. Históricamente siempre se consideró que acercarse a los 500 socios era ya una buena temporada en cuanto a masa social. En sus peores años, el Estradense incluso estuvo en torno a los 300 abonados. En este sentido hubo sin embargo un repunte que comenzó con la llegada a la directiva de José Ángel Gestoso «Secho» y la mudanza al Novo Municipal. A partir de ahí el club fue recuperando socios, en una línea al alza que continuó con la llegada de Toño Camba y su directiva.

Estos últimos llevaron al Estradense al ascenso pero también fueron dando forma a campañas de promoción y difusión que fueron acercando el Estradense a los vecinos. La temporada del centenario fue el puntó álgido en ese sentido, juntando diferentes iniciativas y un equipo que peleó por el ascenso para dejar algunas de las mejores entradas de la historia para ver los partidos del equipo dirigido por Manuti.

Campaña de socios de mediados de los ochenta / R.T. Colección

Esa tendencia al alza se incrementó todavía más esta temporada, alcanzando una cifra inesperada. Para ponerla en valor hay que bucear en la historia de un club centenario. En ella solo encontramos un precedente similar, a mediados de los años 80. En esa época presidía el Estradense Alfonso Varela, cuya directiva decidió poner en marcha una campaña de socios. En esos momentos el club contaba con unos 300 abonados y la intención era intenta subir algo esa cantidad para ayudar al ambicioso proyecto deportivo que tenían entre manos en A Baiuca. Para ello, se encargaron a la Imprenta García Briones la realización de octavillas con un lema ideado por el directivo Ricardo Terceiro: «El Deportivo es Estradense, como tú». Esta campaña se bautizó como operación 1.000. Finalmente no terminaron alcanzando esa cifra pero sí fueron capaces de superar los 800 socios sumando los carnés masculinos, femeninos y juveniles.

Cabe destacar que esta campaña de socios de mediados de los ochenta tiene muchas similitudes con la realizada este años por el Estradense, en la que se apela también a «Un sentimento de pertenza». Apuesta de nuevo por la unión del Estradense con el Concello de A Estrada para animar a todos los vecinos apoyar al equipo.

Los 800 del Estradense lo colocan además en el ránking a nivel nacional. Si tenemos en cuenta las estadísticas arrojadas por el perfil «Locos por los datos», el club rojillo estarían en un Top-15 a nivel nacional dentro de los equipos de Tercera RFEF en cuanto al número de socios.

Campaña de socios de la temporada actual. / Jesús Figueroa

Camiseta retro

Este viaje al pasado ha coincidido con la nueva iniciativa puesta en marcha por el Estradense. Se trata de una camiseta retro creada junto a la marca Zico y la tienda de Santiago, Cultura Urbana. Será una edición limitada de 200 camisetas que se pondrán a la venta por 50 euros. Vendrán en una caja con el escudo del Estradense en la que también habrá pegatinas del club y una foto firmada por un jugador del equipo.

La camiseta es un diseño de Zico con el asesoramiento del estradense Jesús Figueroa, responsable de comunicación del Estradense. Tiene un estilo oversize y está pensada como prenda de vestir a diario. Incluye además una frase de agradecimiento a los socios del club.