bádminton | Sub-17
Míguez brilla en el Máster de Oviedo
El estradense se cuelga la medalla de oro formando pareja con Adrián Lazo
REDACCIÓN
A Estrada
El pasado fin de semana el bádminton estradense consiguió un nuevo éxito con la medalla de oro conseguida por Darío Míguez en el Máster Sub-17 disputado en la ciudad Oviedo. El jugador del Bádminton A Estrada conquistó el título en la modalidad de dobles formando una dupla con Adrián Lazo, y acompañado por su técnico, Jesús Pereiro, en tierras asturianas. El jugador de Club Bádminton A Estrada también compitió en la modalidad individual, pero no corrió la misma suerte que en los dobles masculinos, cayendo eliminado en las primeras rondas de la fase de grupos ovetense.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- La junta de la Mancomunidad sale escoltada de noche tras los disturbios de la basura
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea