Míguez brilla en el Máster de Oviedo

El pasado fin de semana el bádminton estradense consiguió un nuevo éxito con la medalla de oro conseguida por Darío Míguez en el Máster Sub-17 disputado en la ciudad Oviedo. El jugador del Bádminton A Estrada conquistó el título en la modalidad de dobles formando una dupla con Adrián Lazo, y acompañado por su técnico, Jesús Pereiro, en tierras asturianas. El jugador de Club Bádminton A Estrada también compitió en la modalidad individual, pero no corrió la misma suerte que en los dobles masculinos, cayendo eliminado en las primeras rondas de la fase de grupos ovetense.