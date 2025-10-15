Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

bádminton | Sub-17

Míguez brilla en el Máster de Oviedo

El estradense se cuelga la medalla de oro formando pareja con Adrián Lazo

Darío Míguez (centro) en el podio ovetense.

REDACCIÓN

A Estrada

El pasado fin de semana el bádminton estradense consiguió un nuevo éxito con la medalla de oro conseguida por Darío Míguez en el Máster Sub-17 disputado en la ciudad Oviedo. El jugador del Bádminton A Estrada conquistó el título en la modalidad de dobles formando una dupla con Adrián Lazo, y acompañado por su técnico, Jesús Pereiro, en tierras asturianas. El jugador de Club Bádminton A Estrada también compitió en la modalidad individual, pero no corrió la misma suerte que en los dobles masculinos, cayendo eliminado en las primeras rondas de la fase de grupos ovetense.

