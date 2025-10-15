Un joven ejecutivo en el vestuario del Basketdeza

Compaginar el trabajo con el deporte es el nuevo reto de Manuel Colmeiro, gerente del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis. El baloncesto regresa a la vida de este ejecutivo después de que hace unos cuatro o cinco años entrenase a varios equipos del colegio de los Jesuitas de Vigo. En concreto, hace unos cuatro o cinco años se encargó del equipo alevín y del cadete femenino del Apóstol Santiago, en la finca de Bellavista. «Cuando me mudé a Bilbao y a Madrid por trabajo me era imposible compaginarlo» explica el gerente del Pontiñas, que ahora alternará la dirección técnica de la base con el juego del equipo sénior del Basketdeza lalinense.

«Al poco de llegar a Lalín vino Barcala por aquí para ver si podía haber alguna colaboración con el centro comercial y hablando un poco de todo me pidieron que les ayudara con un par de entrenos el año pasado. Les gusté y me dijeron este año que llevara alguno de los equipos y así empecé. Y luego, como estaban este año con el proyecto del equipo sénior de la Tercera División Masculina, fui a probar y también les gusté como jugador», aclara Colmeiro. Eso sí, llega con la predisposición de jugar con los mayores donde le coloquen: «Juego de lo que me diga el entrenador. Creo que voy a jugar de alero por lo que comentaron».

Manuel Colmeiro también entrena a los cadetes de tercero y cuarto de la ESO (13-15 años) del Foot on Mars, que ya empezaron la liga ganando en los dos primeros compromisos oficiales, uno de 6 y otro de 7 puntos de ventaja. «Ellos están contentos, que es lo importante y aprendiendo baloncesto, que es lo más importante aún», explica sobre su cometido.

«La verdad es que desde el Basketdeza son todo facilidades, lo que necesites te lo intentan solucionar y luego a los chavales les encanta el baloncesto. Cuando les gusta es lo fácil porque la técnica es lo más fácil de enseñar. Lo complicado es cuando no tienen la actitud», aclara sobre su nueva etapa en el baloncesto lalinense.

Preguntado por sus preferencias en el deporte de l canasta, Colmeiro afirma que «de la NBA soy de los Oklahoma City Thunder, aquel equipo con Westbrook, Durant y Harden me cautivó, y desde entonces soy de ese equipo. «Y en ACB, del Real Madrid. Aunque en España al equipo que más sigo es al Celta Femxa Zorka femenino de baloncesto. Una lástima que el año pasado descendiera en la última jornada. Pero este año van a dar guerra para volver a la máxima categoría. Estoy convencido».

Relanzamiento

Manuel Colmeiro fue el elegido para relanzar el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis de Lalín. Natural de Vigo y con formación en Administración y Dirección de Empresas, así como un máster en Responsabilidad Social Corporativa, inició su carrera profesional en el ámbito de la administración en una empresa de automoción de O Porriño, sin embargo, decidió dedicarse al mundo del retail, un sector dedicado a la venta al por menor en el que se encuentran las grandes superficies. De hecho, trabajó varios años en la cadena de ropa Primark, tanto como jefe de equipo como de departamento.

Desde ya tendrá que reestructurar su agenda para poder atender sus obligaciones laborales junto a su amor por el deporte de la canasta en el Basketdeza.