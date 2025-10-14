rugby | Femenino
Panteira entrenará al Avatel Lalín femenino
David Rivero Zobra, conocido por todos como Panteira, ejercerá de entrenador del equipo sénior femenino del Rugby Lalín en la temporada 25-26, que está a punto de comenzar y que este año estará patrocinado por Avatel. «Panteira es experiencia y amor por el club y el escudo Abellón, que está demostrado que no le faltan», aseguran desde la directiva que preside Álex Ferradás. Para los responsables del conjunto «abellón» se trata de «un grande del rugby al que deseamos toda la suerte del mundo en esta etapa».
