Manuti: «Hay que levantarse y hay que asumir la derrota»

La primera derrota de la temporada del Club Deportivo Estradense se sigue analizando por el cuerpo técnico rojillo después de caer por 2-0 frente al filial del Club Deportivo Lugo. «Hay que levantarse y hay que asumirlo», indicaba ayer un Manuti que tiene claro las causas de que los suyos regresaran de Lugo de vacío: «Fue un partido igualado. Nosotros tuvimos ocasiones para adelantarnos en el marcador y pienso que el partido lo definió la pegada. Ellos tuvieron más pegada que nosotros. Sobre todo en esos cinco minutos un poco locos cuando nos meten el primer gol tras una pérdida nuestra y luego un balón en largo, el delantero gana el duelo a Ander y acaba definiendo para matar el partido».

Manuti está convencido de que si los suyos estuvieran más acertados en los metros finales otra gallo cantaría. «Yo creo que si nosotros nos hubiéramos puesto por delante, hubiéramos ganado el partido. Tenemos que mejorar e intentar que los partidos no sean tan igualados y ser superiores y mejores que el rival», explica.

Así todo, al entrenador del Estradense lo que más le gustó de los suyos en tierras lucenses fue que «al final vamos fuera de casa contra un equipo filial y fue un partido en el que tuvimos más posesión, más tiros a portería, más faltas laterales y más saques de esquina que el rival». Por el contrario, al entrenador del conjunto de A Estrada lo que menos le gustaron fueron «los goles que vienen de una pérdida el primero con el equipo abierto, algo que no puede pasar, y en el otro tendríamos que ser más contundentes a la hora de defender o inteligentes para no ir al choque con alguien que es más fuerte que tú», concluye el entrenador.

Landeira es la única duda en el Estradense para el fin de semana. «Los tocados están yendo mejor por lo que espero poder disponer de todos ellos para el próximo fin de semana», apostilla un Manuti que espera volver a sumar de 3 en la visita del Alondras.