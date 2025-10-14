Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

baloncesto | Cadete

El Fergo Obra Silleda estrena su casillero

El equipo masculino del Fergo Obradoiro Silleda consiguió este fin de semana la primera victoria de Segunda División Cadete. Los trasdezanos se impusieron con rotundo marcador de 83-36 contando con Daniel García (6), Miguel Torres (5), José Pardo (15), Vladys, Nicolás Cabanas (12), Braian Ramírez (14), Adán Marques (6), Rayan Sodki (4) y Uxío Fuentes (21). Sin embargo, el femenino cadete del Enova Enerxía Obradoiro Silleda cayó delante del Deleite Baloncesto Brión.

TEMAS

Tracking Pixel Contents