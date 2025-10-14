balonmano | Primera Nacional
En busca del equilibrio
La primera victoria de la temporada como local ha dejado un buen sabor de boca en el seno del Disiclín Balonmán Lalín. Pablo Cacheda destaca el trabajo de los juveniles pero quiere más regularidad entre los sénior del conjunto del Arena.
El Disiclín recuperó este fin de semana la sonrisa tras imponerse al Balonmán Porriño en un buen partido, sobre todo de los juveniles que tiene a sus órdenes Pablo Cacheda. El técnico sigue estando muy satisfecho con los más jóvenes y trabaja para que el resto del equipo aumente el nivel: «Intento que los sénior, sobre todo los que están ahí en una edad intermedia entre los 20 y los 25 años, se den cuenta de que ellos son igual de importantes o incluso más que los juveniles y que están capacitados para dar el nivel. ¿Qué pasa? Que parece que son menos regulares. Son gente que una semana muy bien y la siguiente desaparecen. En ese aspecto es difícil que ellos mismos cojan esa confianza de la que hablamos y en eso estamos trabajando. Es un handicap con el que tenemos que contar y tenemos que jugar. Tiene su parte positiva y su parte negativa, lógicamente pero está claro que con trabajo estoy seguro de que el equipo tiene mucho margen de mejora y que somos capaces de dar un nivel mucho más alto del que estamos dando estas semanas y a ver si cuanto antes podemos verlo», aclara.
Y en cuanto los juveniles, una semana más Cacheda elogia el compromiso de los que han dejado de ser una promesa para convertirse en realidad: «Sin ir más lejos jugaron contra el equipo que iba cuarto en su liga el domingo y ganaron de 24. Están en un nivel muy alto. Tenemos cinco, seis, siete jugadores, una hornada de jugadores que si aguantan en Lalín y si los podemos disfrutar aquí, seguro que nos darán muchas alegrías. Tienen un nivel fantástico y que además nos suman. El otro día con las bajas que teníamos poder contar con unos juveniles de este nivel que pueden jugar unos minutos importantes y que además su rendimiento es tan bueno, pues para mí como entrenador es una maravilla».
Juan Lago, Martín Losón y Miguel García serán duda durante toda la semana. «A ver qué tal van respondiendo los tres de sus molestias y si somos capaces de recuperarlos porque el viaje a Canarias del sábado tiene todos los billetes comprados. En el caso de que falle alguno de estos vamos a tener problemas para poder jugar este fin de semana. Los que vayan, por favor que estén bien para poder por lo menos hacer un partido digno y luchar hasta el final en una pista complicada como es Lanzarote», concluye.
