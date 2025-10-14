En busca del equilibrio

El Disiclín recuperó este fin de semana la sonrisa tras imponerse al Balonmán Porriño en un buen partido, sobre todo de los juveniles que tiene a sus órdenes Pablo Cacheda. El técnico sigue estando muy satisfecho con los más jóvenes y trabaja para que el resto del equipo aumente el nivel: «Intento que los sénior, sobre todo los que están ahí en una edad intermedia entre los 20 y los 25 años, se den cuenta de que ellos son igual de importantes o incluso más que los juveniles y que están capacitados para dar el nivel. ¿Qué pasa? Que parece que son menos regulares. Son gente que una semana muy bien y la siguiente desaparecen. En ese aspecto es difícil que ellos mismos cojan esa confianza de la que hablamos y en eso estamos trabajando. Es un handicap con el que tenemos que contar y tenemos que jugar. Tiene su parte positiva y su parte negativa, lógicamente pero está claro que con trabajo estoy seguro de que el equipo tiene mucho margen de mejora y que somos capaces de dar un nivel mucho más alto del que estamos dando estas semanas y a ver si cuanto antes podemos verlo», aclara.

Y en cuanto los juveniles, una semana más Cacheda elogia el compromiso de los que han dejado de ser una promesa para convertirse en realidad: «Sin ir más lejos jugaron contra el equipo que iba cuarto en su liga el domingo y ganaron de 24. Están en un nivel muy alto. Tenemos cinco, seis, siete jugadores, una hornada de jugadores que si aguantan en Lalín y si los podemos disfrutar aquí, seguro que nos darán muchas alegrías. Tienen un nivel fantástico y que además nos suman. El otro día con las bajas que teníamos poder contar con unos juveniles de este nivel que pueden jugar unos minutos importantes y que además su rendimiento es tan bueno, pues para mí como entrenador es una maravilla».

Juan Lago, Martín Losón y Miguel García serán duda durante toda la semana. «A ver qué tal van respondiendo los tres de sus molestias y si somos capaces de recuperarlos porque el viaje a Canarias del sábado tiene todos los billetes comprados. En el caso de que falle alguno de estos vamos a tener problemas para poder jugar este fin de semana. Los que vayan, por favor que estén bien para poder por lo menos hacer un partido digno y luchar hasta el final en una pista complicada como es Lanzarote», concluye.