ciclismo | BTT
A Bandeira volverá a acoger la Transgalaica
Silleda volverá a albergar una nueva prueba de las series de la Transgalaica en 2026. Será el 15 de marzo en A Bandeira organizada por el Club Ciclista Trasdeza. Se trata esta vez de la segunda de las cinco pruebas calendadas del campeonato, empezando en Ames (1 de marzo) y siguiendo después de Trasdeza por Cerdedo-Cotobade (29 de marzo), Friol (19 de abril) y Manzaneda (26 de abril).
