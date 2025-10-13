El SP Estrada remonta en la visita del Dena

Suerte dispar para los dos equipos de la zona en la sexta jornada de la Primera Futgal. La cara fue para el SP Estrada, que necesitó remontar el tanto inicial del Unión Dena en Manuel Regueiro a los 37 minutos para finalmente llevarse los 3 puntos con un marcador definitivo de 2-1. Castro empató y Juan Rey firmó el tanto de la victoria auriverde en un partido que fue emocionante hasta el pitido final.

La cruz fue para el Agolada que no pudo firmar su primera victoria de la temporada durante la visita del Flavia al Hospitalillo (2-4). El doblete de Nuno no fue suficiente para que el conjunto aurinegro sumara de 3 esta temporada a pesar de haberlo merecido en varios de sus enfrentamientos ligueros.