fútbol | Primera Futgal
El SP Estrada remonta en la visita del Dena
Los goles de Nuno no fueron suficientes para que el Agolada optara a su primera victoria liguera
REDACCIÓN
Lalín/A Estrada
Suerte dispar para los dos equipos de la zona en la sexta jornada de la Primera Futgal. La cara fue para el SP Estrada, que necesitó remontar el tanto inicial del Unión Dena en Manuel Regueiro a los 37 minutos para finalmente llevarse los 3 puntos con un marcador definitivo de 2-1. Castro empató y Juan Rey firmó el tanto de la victoria auriverde en un partido que fue emocionante hasta el pitido final.
La cruz fue para el Agolada que no pudo firmar su primera victoria de la temporada durante la visita del Flavia al Hospitalillo (2-4). El doblete de Nuno no fue suficiente para que el conjunto aurinegro sumara de 3 esta temporada a pesar de haberlo merecido en varios de sus enfrentamientos ligueros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Davila 11/10/2025
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil