Un rácano Lalín empata en Sigüeiro

Sigüeiro y Club Deportivo Lalín pudieron estar ayer jugando toda la tarde que ninguno de los dos conseguiría llevarse los 3 puntos. Unos y otros ofrecieron un pobre espectáculo en un partido disputado en el Lino Balado, donde las ocasiones brillaron por su ausencia. Los de Roberto Fernández hicieron algo más que los locales para llevarse el duelo, pero al final consiguieron un escaso empate que apenas les vale para seguir con aspiraciones de mejorar.

El dominio alterno fue la tónica dominante durante los primeros 45 minutos en los que los del Cortizo amagaron pero no dieron. Los rojinegros acabaron mejor los primeros 45 minutos, con más llegadas pero sin concretar en los dominios de Pablo. El Sigüeiro supo arriesgar lo justo encomendándose a la suerte para intentar hacerse con la primera victoria del campeonato que por ahora se les resiste a los pupilos de Diego Armando García.

La segunda mitad fue más de lo mismo para desgracia de los espectadores que acudieron ayer al campo coruñés. Las imprecisiones en los controles y en los pases fueron el denominador común en los dos equipos mientras transcurrían los minuto. La ausencia de profundidad tanto en el Sigüeiro como en el Lalín hicieron posible que el marcador no llegara a inaugurarse que ambas porterías apenas fueran inquietadas por las respectivas delanteras. A destacar la labor de Xocas en el medio del campo sosteniendo a un Lalín que sólo pudo rascar un punto que sabe a poco.

El empate conseguido ayer en Sigüeiro coloca ahora a los rojinegros en la novena posición provisional empatados con el Burela y a sólo dos puntos de los puestos de promoción de ascenso. El Lalín recibirá la próxima jornada a un Dubra que ayer cayó por 1-3 en su feudo delante del Negreira.