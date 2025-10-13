El Inversia gana en A Coruña y se mantiene en el coliderato

Importante victoria del Inversia A Estrada Futsal en la mañana de ayer en tierras herculinas contra un buen rival como el Helvetia-Nauga Coruña Futsal (5-8). Fue un partido con muchas alternativas en el marcador y con dos equipos que buscaron constantemente la portería contraria. Finalmente, en los últimos minutos, el partido se inclinó del lado visitante que sumó tres valiosos puntos en la clasificación para seguir coliderando la tabla. Pedro (3), Álvaro (2), Martín, Luis y Pincho anotaron para los estradenses.

Por su parte, el UD A Estrada FS sumó el sábado su segunda victoria de la temporada en la visita al Coto Ferreiro de un buen O Esteo FS As Pontes (4-3). Los locales necesitaron remontar en un partido de toma y daca entre dos equipos dispuestos a ir a por el partido desde el pitido inicial. Hubo que esperar a los últimos minutos para que los locales decantaran la balanza a su favor. Ed Dehbi, Nabaoui, Youssef y Óscar fueron los goleadores. Sin embargo, el Restaurante Galicia Agolada FS sigue sin saber lo que es ganar tras caer en la pista del Narón Futsal (5-2). Ricardo fue el goleador de los visitantes.