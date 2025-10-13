fútbol sala | 1ª FG
El Inversia gana en A Coruña y se mantiene en el coliderato
El UD A Estrada vence al O Esteo y el Agolada cae en su visita a Narón
REDACCIÓN
Importante victoria del Inversia A Estrada Futsal en la mañana de ayer en tierras herculinas contra un buen rival como el Helvetia-Nauga Coruña Futsal (5-8). Fue un partido con muchas alternativas en el marcador y con dos equipos que buscaron constantemente la portería contraria. Finalmente, en los últimos minutos, el partido se inclinó del lado visitante que sumó tres valiosos puntos en la clasificación para seguir coliderando la tabla. Pedro (3), Álvaro (2), Martín, Luis y Pincho anotaron para los estradenses.
Por su parte, el UD A Estrada FS sumó el sábado su segunda victoria de la temporada en la visita al Coto Ferreiro de un buen O Esteo FS As Pontes (4-3). Los locales necesitaron remontar en un partido de toma y daca entre dos equipos dispuestos a ir a por el partido desde el pitido inicial. Hubo que esperar a los últimos minutos para que los locales decantaran la balanza a su favor. Ed Dehbi, Nabaoui, Youssef y Óscar fueron los goleadores. Sin embargo, el Restaurante Galicia Agolada FS sigue sin saber lo que es ganar tras caer en la pista del Narón Futsal (5-2). Ricardo fue el goleador de los visitantes.
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Davila 11/10/2025
- Muere el exconcejal de Cangas, Nardo Faro Lagoa
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil