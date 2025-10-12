El Lalín visita el Lino Balado sin Cristian, con la clavícula rota

El Club Deportivo Lalín juega esta tarde en Sigüeiro (Lino Balado, 18.00 horas) un partido al que faltará Cristian. El delantero se fracturó la clavícula el jueves durante el entrenamiento y tendrá que pasar por el quirófano, en lo que ha sido la mala noticia de este inicio de temporada en el seno del conjunto lalinista. Hugo Alvarellos y Lois entran en la convocatoria después de recuperarse para una cita en la que los del Cortizo buscan su segunda victoria consecutiva y remontar el vuelo en el campeonato. Los locales vienen de jugar el miércoles su partido con el Negreira por la disputa de estos últimos de la previa de la Copa del Rey, lo que podría pasarles factura desde el punto de vista físico en favor de un Lalín mucho más fresco. Los pupilos de Roberto Fernández necesitan sacar los 3 puntos para engancharse en la zona alta de la tabla, «que es donde tenemos que estar» tal y como señalan desde la directiva.