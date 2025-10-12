El Estradense encaja en Lugo su primera derrota

El CD Estradense no pudo mantener su buena racha de empates y cayó por 2-0 ante el Polvorín FC en el campo de A Cheda, en un encuentro correspondiente a la jornada 6 del grupo 1 de Tercera RFEF. El conjunto visitante resistió bien durante la primera mitad, pero dos zarpazos del filial lucense en apenas siete minutos sentenciaron el duelo.

El Polvorín, que venía de perder ante el Somozas, mostró más colmillo tras el descanso. Ibe abrió el marcador en el minuto 58 aprovechando un balón suelto en el área. Poco después, Aday firmó el 2-0 culminando una gran jugada por la derecha que dejó sin opciones de frenarlo a Israel.

El Estradense, pese a los cambios con la entrada de Puerto, Mella e Iván Martín, no logró reaccionar. Faltó profundidad y claridad en los metros finales ante un rival joven pero muy intenso en la defensa.

Con esta derrota, los rojillos se quedan con nueve puntos tras seis jornadas, encadenando su tercer partido sin lograr la victoria. La próxima cita será en el Municipal, donde recibirán al Alondras con el objetivo de reencontrarse con el triunfo y recuperar sensaciones.

Revés para el Arosa

El Arosa se llevó ayer un serio revés en el campo de A Magdalena (3-1) ante un Racing Villalbés que le hizo saltar las costuras al equipo de Gonza desde el primer minuto. Lo hizo aprovechándose de errores propios del Arosa, especialmente en los dos primeros goles, donde la defensa arlequinada ofreció una imagen muy poco contundente.

Esos dos tantos, en tan solo 15 minutos, permitieron al Racing Vilalbés instalarse en un bloque bajo que el Arosa no supo digerir pese a que lo intentó de muchas formas, pero siempre se encontraba con un rival que impedía un último pase o un remate hacia la portería local.