Un diezmado Coreti no puede con el Muralla RC

El Coreti Rugby Lalín sigue sin saber lo que es ganar esta temporada al término de la tercera jornada. El XV «abellón» fue superado ayer en el Cortizo por un Muralla RC (17-64) que fue superior en todas las fases del juego. En el conjunto local Cea hizo dos ensayos y Díaz fue el autor del tercero. La única transformación del Coreti fue anotada por Silva al cuarto de hora del inicio.

En el Coreti, que saltó al césped del Cortizo sin cambios, jugaron Vargas, Paulo, Eiriz, Hugo, Reynel, Silva, Castro, Cea, Sergio, Luis, Cristian y Díaz. Los rojinegros son ahora antepenúltimos en la clasificación por delante de Ferrol y Fendetestas. Los lalinistas tienen en su haber dos valiosos puntos de bonus defensivo.