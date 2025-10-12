rugby | LGR
Un diezmado Coreti no puede con el Muralla RC
REDACCIÓN
Lalín
El Coreti Rugby Lalín sigue sin saber lo que es ganar esta temporada al término de la tercera jornada. El XV «abellón» fue superado ayer en el Cortizo por un Muralla RC (17-64) que fue superior en todas las fases del juego. En el conjunto local Cea hizo dos ensayos y Díaz fue el autor del tercero. La única transformación del Coreti fue anotada por Silva al cuarto de hora del inicio.
En el Coreti, que saltó al césped del Cortizo sin cambios, jugaron Vargas, Paulo, Eiriz, Hugo, Reynel, Silva, Castro, Cea, Sergio, Luis, Cristian y Díaz. Los rojinegros son ahora antepenúltimos en la clasificación por delante de Ferrol y Fendetestas. Los lalinistas tienen en su haber dos valiosos puntos de bonus defensivo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»
- La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil
- El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia