El Agolada y el SP Estrada reciben al Flavia y al Unión Dena

SD Agolada y SP Estrada tienen esta tarde sendos compromisos ligueros como locales. Los dezanos reciben en el Hospitalillo, a las 18.00 horas, al Flavia en busca de su primera victoria de la temporada. Los aurinegros vienen de sufrir su tercera derrota y tendrán enfrente a un equipo que también pelea por escapar de la zona de peligro.

Por su parte, el SP Estrada también tendrá que medirse esta tarde en el Manuel Regueiro, a partir de las 17.00 horas, a otro conjunto de la parte baja de la clasificación como es el Unión Dena. Los locales quieren revalidar su victoria en la última jornada sumando de 3 frente a los de Meaño que se asoman al precipicio del descenso.