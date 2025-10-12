fútbol | Primera FG
El Agolada y el SP Estrada reciben al Flavia y al Unión Dena
REDACCIÓN
Lalín/A Estrada
SD Agolada y SP Estrada tienen esta tarde sendos compromisos ligueros como locales. Los dezanos reciben en el Hospitalillo, a las 18.00 horas, al Flavia en busca de su primera victoria de la temporada. Los aurinegros vienen de sufrir su tercera derrota y tendrán enfrente a un equipo que también pelea por escapar de la zona de peligro.
Por su parte, el SP Estrada también tendrá que medirse esta tarde en el Manuel Regueiro, a partir de las 17.00 horas, a otro conjunto de la parte baja de la clasificación como es el Unión Dena. Los locales quieren revalidar su victoria en la última jornada sumando de 3 frente a los de Meaño que se asoman al precipicio del descenso.
