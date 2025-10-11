El Estradense visita al filial del Lugo

El Estradense visita hoy a partir de las 16.00 horas el campo de A Cheda para enfrentarse al Lugo B, un rival directo en la pelea por meterse en puestos de fase de ascenso. Los rojillos marchan cuartos en la tabla, sin conocer la derrota, con dos victorias y tres empates. Los lucenses por su parte están siendo una de las revelaciones en el comienzo de temporada. Tras un verano revuelto, en el que se especuló con su desaparición, el club apostó por jóvenes jugadores que están dando un gran rendimiento. El filial marcha sexto en la clasificación, con un punto menos que los rojillos.

Para este partido, el Estradense cuenta con la baja por lesión de Landeira y la duda sobre el estado físico de Ánder. La buena noticia para los rojillos llegó con el regreso de Ángel. El lateral vuelve tras diez meses de baja, aunque todavía no está decidido si entrará en la convocatoria para este partido. La intención del cuerpo técnico es irle dando minutos de juego poco a poco, con el objetivo de que pueda ir cogiendo ritmo de competición y estar a su nivel a finales de noviembre. «No sabemos si vendrá, porque a estas alturas ya hay que hacer descartes en la convocatoria, pero es una alegría poder contar con él y tenerlo de nuevo con nosotros», manifestó Manuti.

El entrenador rojillo destacó el peligro del equipo lucense. «Es un campo complicado y un equipo que está dando la sorpresa. Este año tiene un equipo más joven, con chavales que aspiran a llegar al primer equipo y ya hay muchas miradas puestas en ellos. Estoy seguro de que terminarán estando en la zona media-alta de la clasificación», argumentó Manuti. Los rojillos por su parte vienen de sumar dos empates consecutivos y buscan una victoria que los afiance en los puestos de privilegio a costa de un rival directo. Para ello apelan a su buen rendimiento defensivo, con solo dos goles encajados en cinco partidos.

Selección Gallega

Por otra parte, el Estradense recibió cuatro convocatorias para el próximo entrenamiento de la Selección Gallega, que regresa al trabajo con la vista puesta en su próxima aventura, la primera fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA. El combinado gallego inicia un nuevo camino, un nuevo ciclo con el técnico Manolo García al mando de todas las operaciones. En su primera convocatoria el entrenador citó a un total de 27 futbolistas con el objetivo de presentar el nuevo proyecto en sociedad y establecer una primera toma de contacto con los posibles jugadores convocados para las próximas citaciones. El equipo que más jugadores aporta a esa lista es el Estradense.

Uno de los convocados es un viejo conocido, Brais Vidal, que regresa de esta manera a una convocatoria. Los otros tres se estrenarán con Galicia. Se trata del centrocampista Raúl, el central Landeira y el lateral izquierdo Óscar López. «Para nosotros es un honor que llamen a tantos jugadores nuestros», reconoció Manuti, contento por ver la buena valoración de sus hombres en este sentido.

El Estradense también vive un buen momento en cuanto a su masa social. Desde el club se anunció ayer que se han superado los 800 socios, una cifra pocas veces alcanzada.