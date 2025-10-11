Un Disiclín cabizbajo se mide a un Porriño al alza

La manera de perder la semana pasada del Disiclín Balonmán Lalín en Cabral ha dejado un mal sabor de boca a su técnico Pablo Cacheda. Los rojinegros reciben esta tarde a las 19.00 horas a un Balonmán Porriño al alza en busca de mejorar la imagen ofrecida frente al Carballal y remontar en la tabla.

«Tenemos que mejorar muchísimo respecto al sábado pasado. Tenemos que mejorar todo porque venimos de un partido con unas sensaciones malísimas durante todo el encuentro. O cambiamos esa dinámica o será imposible tanto este fin de semana como en cualquier otro. Si proponemos lo mismo que la semana pasada, no seremos capaces de ganar ningún partido en Primera Nacional. Eso lo tengo claro», asegura un decepcionado Cacheda antes de medirse al conjunto de A Louriña.

El técnico lalinista asegura que «trabajamos para intentar revertir la situación. Creo que a nivel ofensivo necesitamos volver a ganar confianza y a centrarnos en lo que es nuestro juego sin intentar tampoco hacer nada del otro del mundo. Sobre todo no tener tantas pérdidas de balón porque así es imposible. A ver si somos capaces de mañana (por hoy) mostrar una mejor versión. A nivel defensivo la semana pasada hicimos un partido bastante decente y nos quedamos encajando 23 goles, y por ahí tiene que pasar un poco la línea del partido para intentar ganarlo».

Cacheda se retrotrae al verano para comparar la imagen de los suyos de entonces con la de ahora: «Estaba como muy ilusionado e igual la pretemporada nos había colocado las miras muy altas. Te da rabia ver lo de la semana pasada y no deja de ser frustrante. Esta semana pasada no se vio ningún tipo de mejora y espero que ahora seamos capaces de volver a esa línea de trabajo porque es cierto que queda mucha temporada pero no me gustaría perder oportunidades desde tan pronto».

Martín Losón y Miguel García, que no entrenaron en toda la semana, se caen de la convocatoria, mientras que Ferradás todavía sigue entre algodones y será duda hasta el último momento. Y sobre el rival de esta tarde, Pablo Cacheda destaca que «en los dos últimos partidos que jugaron se ve que el equipo sabe perfectamente lo que hace y seguro que viene con un plan de partido muy claro. Nunca le pierden la cara a los encuentros que disputan. El otro día contra Cañiza empezaron muy bien y se les complicó un poco al final y contra el Reconquista fue al revés. El Porriño es un equipo que pelea y que está llamado a estar en esa zona media-baja y que supongo que en estos primeros partidos de temporada lo que quieren es opositar para estar un pelín más arriba. Vienen al revés que nosotros con la confianza por las nubes y a intentar seguir sumando de 2».