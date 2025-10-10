Tres jugadores del Basketdeza acuden a la preselección de las selecciones gallegas

Claudia Rodríguez Varela, Mateo Fernández García y Esteban Pichel Sobrino son los tres jugadores de la base del Basketdeza que este fin de semana viajarán a Santiago para participar en el Programa de Detección y Control (PDC) de la Federación Gallega de Baloncesto. La cita será mañana en el pabellón de Pontepedriña en horario de 11.00 12.00 horas para las chicas y de 12.00 a 13.00 horas para los varones. Claudia suma cinco convocatorias con la de este sábado además de una convocatoria con la selección premini femenina de Santiago, mientras que para Mateo será su segunda vez y Esteban se estrenará.

El evento supone para los convocados que se encuentra entre los mejores de su generación en Galicia, que formará parte de los entrenamientos específicos organizados por la federación, que será seguido de cerca por los seleccionadores gallegos y que puede ser elegido después para la selección definitiva de Galicia.