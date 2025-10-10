El Estradense se une a la red local

Las calles y buzones de A Estrada se llenaron ayer de planfletos con la nueva campaña publicitaria puesta en marcha por A Estrada Dixital, el operador local de red y telefonía móvil. En los últimos años, esta plataforma municipal utilizó a diferentes figuras del mundo del deporte, la cultura y empresa estradense. Así, por sus anuncios pasaron figuras como Álex Marque, Carmen Escariz, David Amor, Isi, Gonzalo Pose, Javier Campos, Antonio Sanmartín... una larga lista a la que por primera vez se unirá un equipo.

Pichi y Rodri, dos jóvenes modelos. / Cedida

El elegido ha sido el Club Deportivo Estradense, entidad que el año pasado cumplió cien años y que ha aceptado participar, de forma totalmente altruista, en la promoción de A Estrada Dixital. «A Estrada, no deporte e na vida, un sentimento de pertenza» es el lema de esta campaña en la que una vez más se apela a los estradenses a apostar por lo de casa.

Jugadores como Carabán, Ánder, Miguel, Pichi o Rodri pusieron cara a esta promoción en la que además se busca aumentar la masa social del Estradense. Cabe destacar que el club contó este año a más de 600 socios, una cantidad que supera los registros de los últimos añosy que coloca al club rojillo entre los que más masa social tiene de la Tercera gallega. Con esta promoción de A Estrada Dixital, todos los que se hagan socios del club a lo largo de la temporada 2025/06 y se den de alta en su servicio, tendrán un mes gratis.