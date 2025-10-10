Duelo de invictos entre Inversia Estrada y Coruña Futsal

El Inversia Seguros A Estrada Futsal visita el domingo a las 12.00 horas la pista del Coruña Futsal. Ambos equipos cuentan hasta ahora sus dos partidos jugados por victorias, formando parte de un selecto grupo inicial de cuatro clubes que comparten la primeras posiciones.

También jugará como visitante el Agolada, que mañana visita la pista del Narón. Los dezanos, que cierran la clasificación, buscan sus primeros puntos de la temporada. El Unión Deportiva A Estrada será el único que juegue como local. Lo hará a las 20.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro contra el Esteo B, un rival que todavía no ha logrado puntuar.

En cuanto a la Primera Futgal femenina, el Rodeiro visita la pista del 5 Coruña. Será mañana a partir de las 18.00 horas. Las chicas del UD A Estrada también jugarán mañana. En su caso lo harán en el pabellón Coto Ferreiro a las 18.15 contra el Narón. Será de nuevo una doble tarde de partidos con el equipo maculino completando el cartel a continuación.