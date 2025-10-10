Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

rugby | LGR Sénior Masculina

El Coreti recibe al Muralla RC con el objetivo de la victoria

Un lance del Coreti-Pontevedra RC.

Un lance del Coreti-Pontevedra RC. | Bernabé/Javier Lalín

REDACCIÓN

Lalín

Empezar a ganar es la premisa del Coreti Rugby Lalín para este fin de semana. El XV «abellón» recibe mañana, a las 16.00 horas, en el Cortizo al Muralla RC en un partido marcado por las ausencias del conjunto local. Tras caer en las dos primeras jornadas por resultados muy ajustados, los rojinegros buscan estrenar su casillero de victorias frente a un XV lucense en buen estado de forma. Los lalinistas tendrán que dejarlo todo sobre el terreno de juego y deberán evitar los errores de concentración que los penalizaron en las dos primeras jornadas.

