rugby | LGR Sénior Masculina
El Coreti recibe al Muralla RC con el objetivo de la victoria
REDACCIÓN
Lalín
Empezar a ganar es la premisa del Coreti Rugby Lalín para este fin de semana. El XV «abellón» recibe mañana, a las 16.00 horas, en el Cortizo al Muralla RC en un partido marcado por las ausencias del conjunto local. Tras caer en las dos primeras jornadas por resultados muy ajustados, los rojinegros buscan estrenar su casillero de victorias frente a un XV lucense en buen estado de forma. Los lalinistas tendrán que dejarlo todo sobre el terreno de juego y deberán evitar los errores de concentración que los penalizaron en las dos primeras jornadas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario
- Vigo intenta con urgencia salvar la Navidad en O Calvario y Castelao y extenderla a Náutico y O Berbés
- Davila 08/10/2025
- Davila 09/10/2025