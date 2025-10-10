El Coreti recibe al Muralla RC con el objetivo de la victoria

Empezar a ganar es la premisa del Coreti Rugby Lalín para este fin de semana. El XV «abellón» recibe mañana, a las 16.00 horas, en el Cortizo al Muralla RC en un partido marcado por las ausencias del conjunto local. Tras caer en las dos primeras jornadas por resultados muy ajustados, los rojinegros buscan estrenar su casillero de victorias frente a un XV lucense en buen estado de forma. Los lalinistas tendrán que dejarlo todo sobre el terreno de juego y deberán evitar los errores de concentración que los penalizaron en las dos primeras jornadas.