Balonmano | Base

Pleno del Club Balonmán Lalín en la Liga Oro

REDACCIÓN

Lalín

Por segundo año consecutivo el Club Balonmán Lalín consiguió clasificar a sus seis equipos de la base para competir en Liga Oro. Desde la directiva del club felicitaron a padres, entrenadores y jugadores de sus equipos juvenil, cadete e infantil después de este importante logro en las fases clasificatorias.

