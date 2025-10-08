Balonmano | Base
Pleno del Club Balonmán Lalín en la Liga Oro
REDACCIÓN
Lalín
Por segundo año consecutivo el Club Balonmán Lalín consiguió clasificar a sus seis equipos de la base para competir en Liga Oro. Desde la directiva del club felicitaron a padres, entrenadores y jugadores de sus equipos juvenil, cadete e infantil después de este importante logro en las fases clasificatorias.
