Balonmano | Base

La Copa 5x5 de Balonmano en la Calle llega a A Estrada

REDACCIÓN

A Estrada

La Copa 5×5 de Balonmano en la Calle de la Diputación de Pontevedra 2025 llega este fin de semana al Concello de A Estrada, poniendo el punto final a cuatro semanas llenas de diversión, deporte y convivencia en las calles de la provincia. Esta última parada del circuito se convertirá en una fiesta del balonmano, con un formato abierto y pensado para que todos puedan disfrutar de la experiencia. La actividad contará con música, animación, sorteos y mucho ambiente. La Federación anima a todas las familias y aficionados a acercarse a la plaza del Concello para vivir este fin de fiesta. Además,los niños que no estén inscritos previamente también podrán participar, ya que pueden formalizar allí la inscripción.

