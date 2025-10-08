Carracedo estrena su cuenta

Tras más de 25 años en el mundo de los rallyes, Javier Martínez Carracedo consiguió el pasado domingo una victoria especial. Por primera vez, el estradense consiguió hacerse con un campeonato gallego absoluto, el de rallysprint. Lo hizo tras una encarnizada lucha con hasta cuatro pilotos y tras una carrera final en la que, como no podía ser de otra manera, tuvo que apelar a la épica para terminar llevándose el título.

«Logré varias veces títulos dentro de mi agrupación pero es la primera vez que ganó una general de un Gallego. Es un campeonato que me hace mucha ilusión y más por cómo lo conseguí. Hubo que luchar mucho», admitió ayer el piloto, que se desplazó a Lobios esperando, equivocadamente, por una cómoda carrera final. «Cuatro pilotos llegábamos a la última carrera con opciones de llevarnos el título. Yo venía de ganar en Silleda y en Ramiráns, así que me valía al principio con ser tercero para ganar. Al no venir uno de mis rivales, la cosa se puso mejor, porque me llegaba con terminar entre los nueve primeros».

«La idea era correr lo justo y necesario sin tomar excesivos riesgos para asegurar el campeonato de rallysprint, pero al final no fue así», explicó. «Tras un primer tramo en el que salíamos con buen ritmo pero también con margen de mejora, en el segundo tramo pinchamos a 7 kilómetros de meta. Dedicimos seguir hasta meta, destrozando la rueda por completo y perdiendo casi minuto y medio. Echamos cuentas y lo teníamos casi imposible. Marcos me dijo que había que recordar 30 segundos en seis kilómetros en la tercera pasada y salimos a tope. Fue impresionante cómo corrimos. Le metimos 31. En la última pasada teníamos que recortar unos 20 y terminamos metiendo 45», resumió un Carracedo que con estos dos scratchs se terminó llevando el campeonato con su Renault 5 GT Turbo con holgura con respecto a los Mitsubishis. Después de una jornada de cuentas, llegó el momento de la celebración.

Carracedo reconoció que en esta ocasión la suerte le sonrió en su camino hacia el título y más teniendo en cuenta que estrenaba motor, por lo que temía que pudiese fallar. «Tuvimos que cambiarlo porque el anterior estaba dando fallos. Creo que nunca revisé tanto el coche. La verdad es que se portó genial. No me dio ningún problema».

El futuro del Rallysprint

Carracedo / BernabÃ© / Javier LalÃ­n

Carracedo defendió el futuro de un campeonato que cada vez gana más adeptos pero que tiene pocas pruebas en Galicia. «A ver si el año que viene tenemos más carreras.Este año fueron solo cuatro y cualquier fallo te puede dejar fuera de la pelea», manifestó. «El rallysprint es más económico que otras carreras y también más espectacular. Son carreras que están siempre muy equilibradas y son emocionantes. Además, al ser todo en el mismo día, te sale más económico y para los aficionados es más cómodo. La Montaña se me hace cada vez más aburrida. Compito en A Estrada y poco más. Al final son dos días y haces pocos kilómetros», valoró el piloto estradense, quien repetirá por revalidar el título en 2026.