Atletismo A Estrada bate su récord de federados

Atletismo A Estrada comenzó el pasado miércoles sus escuelas de los grupos de base de atletismo con el grupo sub14, a los que se fueron uniendo a lo largo de estos últimos días los sub12 y los sub10. Ya con todas las categorías, desde sub10 hasta sub23, finalizarán 2025 con más de 130 licencias activas; el curso con más chicos y chicas practicando atletismo en estos 15 años de vida que están celebrando.

Mientras no llegan las pruebas oficiales, algunos miembros siguen participando en carreras populares por toda la geografía gallega, como Brais Rey, y Nico Lorenzo, que vencieron en Cerceda y en el Trail de A Baña. Los absolutos como Luis Moreira ,Andrea Arias o Javi Miranda, participaron por su parte en la Interrunning Porriño, en la Carrera Popular 10k de Cambados y la Carrera del Puente en Ourense, respectivamente.