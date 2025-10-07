Por aquí todo bien pero...

Los números respaldan el comienzo de temporada de un Estradense que quiere pelear una vez más en la parte alta de Tercera. Los rojillos han alcanzando la quinta jornada ocupando la cuarta posición, en zona de fase de ascenso, y todavía no conocen la derrota, con dos victorias y tres empates. Además, son el equipo menos goleado de Tercera, con solo dos tantos encajados en los cinco partidos jugados hasta ahora. Sin embargo, a pesar de esos buenos números, hay algo que no termina de encajar en el Estradense.

«Los números son buenos a nivel de puntuación pero somos conscientes de que teníamos un comienzo de calendario cómodo en el que no jugamos contra ninguno de los de arriba», apunta Manuti, quien pide tiempo para que el equipo termine de alcanzar su mejor nivel. El problema que explica esa afirmación del técnico estradense está en el número que queda por dar. En cinco partidos los rojillos solo han marcado cuatro goles, una cifra demasiado baja para un equipo que expone tanto y cuya principal meta es alcanzar la portería contraria.

Y es que el Estradense ha ofrecido hasta ahora sensaciones enfrentadas. El equipo de Manuti muestra una gran solidez defensiva y es capaz de superar la presión para salir con el balón jugado desde atrás con mucho criterio. Esas virtudes se difunden sin embargo cuando el equipo alcanza los últimos treinta metros que lo separan de la portería contraria.

Para Manuti, el problema está claro, «nos falta conocernos más». Cabe recordar que el Estradense vivió un verano complicado a nivel de bajas, gran parte de ellas concentradas en la parcela ofensiva. Jugadores como Gamarra, Jaichenko, Porrúa, Juanín, Brais Calvo o Fuentes dejaron el equipo y hubo que realizar muchas incorporaciones para llenar ese importante hueco. Así llegaron Pedrosa, Ian, Gerard, Delgado, Padín e Iván Martín. Fueron muchos cambios juntos en la misma parcela, algo que se está dejando notar en la falta de entendimiento entre ellos, pero también con el resto del equipo.

Este factor es el que crea esa dualidad en el juego del Estradense, ya que tanto en la parcela defensiva como el medio del campo, los jugadores son prácticamente los mismos. Con Isra rindiendo a su mejor nivel desde que llegó al equipo, un Landeira que no para de crecer como futbolista y con Brais Vidal al mando de las operaciones en la medular, el equipo de Manuti luce su mejor versión. Por contra, las piezas no terminan de encajar en la parte de arriba.

Hasta ahora Pedrosa ha sido el más destacado entre los nuevos fichajes. El contrastado delantero ha marcado tres de los cuatro goles del equipo hasta el momento y se ha confirmado como un nueve de garantías capaz de crearse sus propias ocasiones. El delantero sin embargo ha sufrido a la hora de asociarse, algo que lo lleva en muchas ocasiones a descolgarse demasiado de su posición para encontrar balón. En las bandas los más utilizado han sido Gerard e Ian, dos peligrosas balas que aportan trabajo y explosividad pero a los que les está costando encontrar su sitio en el juego combinativo del Estradense.

Tras ellos estaría dos hombres que hasta ahora han estado lastrados por las lesiones. Padín y Delgado están llamados a aportar un punto diferente al ataque rojillo, el primero por su capacidad de desborde y disparo, y el segundo por su calidad y pase. Sin embargo, todavía están lejos de su mejor estado de forma. A ellos hay que sumar al último en llegar, el delantero Iván Martín, un nueve de referencia que también está cogiendo ritmo de competición.

«Está claro que tenemos que estar mejor en ataque. En los últimos metros no estamos acertados, especialmente contra equipos que se nos meten muy atrás como hizo el Gran Peña. Y no será la última vez. Ahora los rivales nos ven como un equipo de la parte alta y vienen aquí a protegerse», manifestó Manuti al analizar su último empate sin goles. «Hay cosas muy buenas en este inicio de temporada. Salvo el día del Boiro las sensaciones son buenas. Nos crean muy pocas ocasiones y estamos defendiendo bien, incluido el balón parado. La pena es que podríamos tener dos o tres puntos más si hubiésemos estado mejor en ataque», afirmó, convencido sin embargo de que «el gol llegará». «Tenemos muchos jugadores nuevos arriba y eso se nota. Nos falta acoplar movimientos y conocernos. Todo nuestro juego está automatizado pero arriba no».