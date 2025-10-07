El Deza Fmsport se estrena en las series nacionales
El Deza Pádel Fmsport comenzó su andadura en las series nacionales de pádel SNP. Lo hizo con un victorias en el 1.000 masculino y en el 1.000 femenino. La nota negativa la puso el equipo de 500 masculino con su derrota. Los dezanos contarán esta temporada con cuatro equipos en esta competición.
