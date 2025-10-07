Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Deza Fmsport se estrena en las series nacionales

El Deza Fmsport se estrena en las series nacionales |

El Deza Fmsport se estrena en las series nacionales |

El Deza Pádel Fmsport comenzó su andadura en las series nacionales de pádel SNP. Lo hizo con un victorias en el 1.000 masculino y en el 1.000 femenino. La nota negativa la puso el equipo de 500 masculino con su derrota. Los dezanos contarán esta temporada con cuatro equipos en esta competición.

TEMAS

Tracking Pixel Contents