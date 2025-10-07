Debut con derrota del nuevo equipo femenino del Lalín
Por primera vez un equipo de fútbol femenino senior del CD Lalín jugó un partido de liga oficial. El choque jugado en el Manuel Anxo Cortizo fue arbitrado además por Cristina González, de Lalín, y contó con la presencia de la concejala de Deportes, Noelia Seijas. El choque ante el San Roque terminó con victoria visitante por 1-2.
