Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Debut con derrota del nuevo equipo femenino del Lalín

Debut con derrota del nuevo equipo femenino del Lalín |

Debut con derrota del nuevo equipo femenino del Lalín |

Por primera vez un equipo de fútbol femenino senior del CD Lalín jugó un partido de liga oficial. El choque jugado en el Manuel Anxo Cortizo fue arbitrado además por Cristina González, de Lalín, y contó con la presencia de la concejala de Deportes, Noelia Seijas. El choque ante el San Roque terminó con victoria visitante por 1-2.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents