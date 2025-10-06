Fútbol | Primera
El Sporting Estrada vence al Valiño en un partido con diez goles (4-6)
El Agolada sigue en descenso tras perder en el campo del Caldas
REDACCIÓN
El Sporting Estrada sufrió más de lo esperado para vencer en el campo del colista Valiño. Los locales, que todavía no habían puntuado y que habían encajado 17 goles en cuatro partidos, sorprendieron de inicio adelatándose en el marcador y colocándose con un 3-1 a los 25 minutos. Los de Tinto lograron remontar para ponerse 3-4 al inicio de la segunda parte pero un penalti sirvió al Valiño para colocar el 4-4. Brais Dacosta y Juanín terminaron logrando los tantos de la victoria.
Menos suerte tuvo el Agolada, que seguirá una semana más en puestos de descenso directo tras perder por 2-1 en el campo del Caldas. Los locales se adelantaron en la primera parte y pusieron el 2-0 ya en la segunda. David García redujo diferencias, aunque ya en el minuto 86.
