El Sporting Estrada vence al Valiño en un partido con diez goles (4-6)

El Sporting Estrada sufrió más de lo esperado para vencer en el campo del colista Valiño. Los locales, que todavía no habían puntuado y que habían encajado 17 goles en cuatro partidos, sorprendieron de inicio adelatándose en el marcador y colocándose con un 3-1 a los 25 minutos. Los de Tinto lograron remontar para ponerse 3-4 al inicio de la segunda parte pero un penalti sirvió al Valiño para colocar el 4-4. Brais Dacosta y Juanín terminaron logrando los tantos de la victoria.

Menos suerte tuvo el Agolada, que seguirá una semana más en puestos de descenso directo tras perder por 2-1 en el campo del Caldas. Los locales se adelantaron en la primera parte y pusieron el 2-0 ya en la segunda. David García redujo diferencias, aunque ya en el minuto 86.