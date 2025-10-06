El Lamela se mantiene en el liderato tras ganar al Villestro

El Lamela se mantiene como líder en solitario del grupo comarcal de Segunda Autonómica después de vencer en el campo del Villestro por 1-3. Es la cuarta victoria consecutiva en el inicio de temporada del equipo de Adrián Fuentes, que en esta ocasión tuvo que ponerse el mono de trabajo. Se adelantaron en el marcador en la primera parte pero los locales empataron en la segunda. Álex García y Adán dieron la victoria en los minutos finales.

En cuarta posición se ha situado el Rodeiro, equipo que ayer goleó al Trazo por 5-0. El partido sin embargo no se decantó a su favor hasta la segunda parte, cuando llegarían cuatro de sus tantos. El Vea por su parte cayó a la séptima posición después de perder por 2-1 en su visita al campo del Santa Marta.

Tampoco fue buena la jornada para un Silleda que está dando la sorpresa negativa del grupo con su antepenúltima posición en la tabla. En esta ocasión los trasdezanos perdieron por 6-3 en el campo del San Mamed, en un partido que llegó al descanso con un 4-0 en el marcador.

El Cruces por último cierra la clasificación del grupo con solo un punto en cuatro jornadas. Ayer perdieron por 1-0 en el campo del O Pino.