El Lalín se impone al Cidade de Ribeira con goles de Martín y Eloy

El Lalín sumó ayer un necesario y balsámico triunfo ante el Cidade de Ribeira (2-0). Después de dos derrotas consecutivas los rojinegros buscaban una victoria que recompensase sus buenas sensaciones de juego y la terminaron encontrando ante un rival directo en la zona media de la tabla. Martín López, con un golazo en la primera parte, y Eloy, con una contra en la segunda, terminaron dando los puntos al equipo que dirige Roberto Fernández.

Los rojinegros tuvieron el control del partido en la primera mitad, acumulando varias ocasiones claras. Pudieron irse con un resultado más amplio a los vestuarios pero solo acertaron con la meta visitante en una acción que culminó Martín López. Partió de un balón largo hacia Hugo que el meta visitante despejó. Su rechace lo cazó el lateral, que terminó marcando con una gran volea.

Tras el descanso, el Cidade de Ribeira decidió dar un paso al frente en busca del gol y eso permitió a los rojinegros defender y buscar la contra. Eso les dejó varias ocasiones claras que no supieron materializar. La sentencia al partido terminaría llegando en el minuto 78, cuando Eloy solo tuvo que empujar a la red el pase de la muerte de Brais Vila tras una transición rápida. Los locales no sufrieron en exceso ante un rival que acumuló hombres arriba pero que no generó grandes ocasiones de gol.

Roberto Fernández afirmó tras el partido que este resultado servirá para dar "confianza" a sus jugadores tras dos jornadas de derrotas inmerecidas.