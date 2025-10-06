El Inversia A Estrada vence al Lago Sport

El Inversia Seguros A Estrada Futsal logró su segunda victoria en el inicio de liga. Los estradenses se estrenaban en el Coto Ferreiro en un partido en el que recibían al Lago Sport y que terminaron ganando por 4-1. A pesar del claro marcador final, no fue un partido fácil para los estradenses que se fueron al descanso perdiendo por 0-1. Tras el paso por los vestuarios Pedro Castro dio la vuelta al resultado con dos goles en solo un minuto. El propio Pedro y Luis Felipe sentenciaron el encuentro con dos goles más.

Los otros dos equipos de la zona en Primera encajaron claras goleadas. El Agolada lo hizo en su pista, perdiendo por 2-11 ante el Silva. El UD A Estrada por su parte perdión en su visita al Parrulo B de Ferrol (11-0).

En Primera femenina destacó la victoria por 4-2 del Rodeiro contra el Gaiola B. Los cuatro tantos del equipo dezano los firmó Ana Ribeiro. Son sus primeros puntos de la temporada. El UD A Estrada no tuvo la misma suerte y perdió por 6-2 en la pista del Amarelle B.