Fútbol | Preferente
El Lalín quiere escalar a costa del Cidade de Ribeira
REDACCIÓN
Lalín
Tras dos derrotas consecutivas el Lalín intentará volver a la senda de la victoria en la visita del Cidade de Ribeira al estadio Manuel Anxo Cortizo. A partir de las 17.00 horas se verán las caras dos equipos que cuentan con cuatro puntos en las cuatro primeras jornadas de liga, y con el mismo balance de una victoria, un empate y una derrota. Los rojinegros intentarán lograr una victoria que les permita escalar posiciones en la clasificación, aunque para ello deberán superar sus problemas con el gol. Solo han logrado dos tantos en los cuatro encuentros jugados.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin