El Lalín quiere escalar a costa del Cidade de Ribeira

Tras dos derrotas consecutivas el Lalín intentará volver a la senda de la victoria en la visita del Cidade de Ribeira al estadio Manuel Anxo Cortizo. A partir de las 17.00 horas se verán las caras dos equipos que cuentan con cuatro puntos en las cuatro primeras jornadas de liga, y con el mismo balance de una victoria, un empate y una derrota. Los rojinegros intentarán lograr una victoria que les permita escalar posiciones en la clasificación, aunque para ello deberán superar sus problemas con el gol. Solo han logrado dos tantos en los cuatro encuentros jugados.