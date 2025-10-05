Fútbol | Tercera
El Estradense recupera efectivos ante el Gran Peña
REDACCIÓN
El Estradense recibe hoy a partir de las 18.00 horas al Gran Peña. Los rojillos afrontan este partido en la quinta posición, en puestos de fase de ascenso y sin conocer la derrota en las cuatro primeras jornadas. El Gran Peña por su parte marcha cuarto por la cola, todavía sin haber logrado estrenar su casillero de victorias.
La buena noticia para el equipo de Manuti es la recuperación de efectivos. Todos los jugadores, salvo Ángel, han entrado en la convocatoria, aunque el técnico admite que es probable que alguno de ellos se quede sin jugar para no forzar. Es el caso de Landeira, que llega al partido muy justo. «Hay que tener precaución con alguno de ellos, mientras que otros podrían salir desde el banquillo», manifestó el entrenador estradense, quien destacó el difícil rival que tendrán delante a pesar de su posición en la tabla. «Es un equipo que se reforzó bien y que mezcla veteranía con juventud. Son el trampolín para jóvenes jugadores de Vigo que buscan hacerse un hueco».
