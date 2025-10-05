Balonmano | Nacional
El Disiclín se atasca ante el Carballal
Los de Cacheda siempre fueron a remolque en un partido decidido mucho antes del final
El Granitos Ibéricos Carballal salió reforzado de su duelo de necesitados ante el Disiclín Balonmán Lalín. Su victoria por 24-21 esconde un serio partido, especialmente a nivel defensivo. Su intensidad fue un escollo que no supo afrontar el equipo de Cacheda, siempre por detrás en el marcador y sin opción en el tramo final para llevarse algún punto de este desplazamiento.
La primera parte del encuentro se mantuvo igualada, aunque con los locales siempre por delante y dejando mejores sensaciones sobre la pista. Las ventajas del Carballal amenazaban con romper el partido pero los rojinegros lograron llegar al paso por los vestuarios con 13-10 en el marcador que dejaba todo por decidir en la segunda parte.
El conjunto local dejó el choque sentenciado en una buena segunda mitad. Primero con un parcial de 3-0 que le permitió agrandar su renta hasta los cinco goles (18-13). Los lalinenses tiraron entonces de corazón, recortando diferencias para colocar a dos (19-17) cuando todavía quedaban ocho minutos por disputarse. Su intento de remontada se quedó sin embargo ahí. Los locales reajustaron su defensa y en los siguientes minutos firmaron un parcial de 4-1 que dejó el encuentro sentenciado. Los de Cacheda murieron con presión a toda pista y buscando la remontada a la heróica, aunque ya no tuvieron opción de volver a meterse en el partido.
