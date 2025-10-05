El Coreti Rugby Lalín cae derrotado ante el Zalaeta

El Coreti Rugby Lalín se desplazó ayer al campo de Acea de la Má, donde cayó derrotado por 13-10 frente al Zalaeta Rugby. Fue un partido igualado, con opciones para los dos bandos, en el que el equipo local supo aprovechar mejor sus oportunidades. Los abellones suman su segundo punto en la clasificación al obtener el bonus defensivo. El próximo sábado el equipo lalinense recibirá la Muralla Rugby Club a las 16.00 horas en el Cortizo.