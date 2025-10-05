Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agolada y Sporting Estrada visitan al Caldas y al Valiño

Agolada y Sporting Estrada jugarán hoy como visitantes dentro del Grupo 5 de Primera Autonómica. En ambos casos a las 17.30 horas y contra rivales directos. Los de Tinto visitan el campo del Valiño, equipo que cierra la clasificación del grupo sin haber logrado puntuar hasta ahora, encajando 17 goles en cuatro partidos. Los de Tinto marchan undécimos. El Agolada por su parte intentará salir de puestos de descenso directo con una victoria ante el Caldas, equipo que cuenta con dos puntos más. Esta sería la primera victoria del equipo dezano esta temporada.

