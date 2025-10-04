Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Estradense recorre los colegios del Concello

Jugadores, entrenadores y directivos del Club Deportivo Estradense realizaron ayer una iniciativa que se está convirtiendo en una tradición. Con motivo de la celebración del Día do Neno, una representación del equipo rojillo recorrió los colegios del Concello repartiendo invitaciones para el partido contra el Gran Peña.

