Fútbol sala

El A Estrada Futsal recibe al Lago Sport y el UD Estrada visita al Parrulo B

El Agolada busca sus primeros puntos en su pista contra el Silva

REDACCIÓN

A Estrada / Lalín

Los equipos de las comarcas afrontan la segunda jornada en Primera Futgal, tanto masculina como femenina. En el primer caso destaca el partido que jugará el Inversia Seguros A Estrada Futsal contra el Lago Sport, en el que será su debut en el Coto Ferreiro. Jugarán mañana a las 16.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro. Buscarán su segunda victoria, lo mismo que el UD A Estrada. En su caso también juegan mañana, aunque lo harán en la pista del Parrulo Ferrol B a las 11.45. Para terminar, el Agolada intentará sumar sus primeros puntos de la temporada. Será hoy a las 20.00 horas en Rodeiro contra el Silva.

Primera femenina

En Primera femenina, el UD A Estrada y el Rodeiro jugarán hoy. Los primeros lo harán en la pista del Viaxes Amarelle B a partir de las 16.00 horas. Buscan su segundo triunfo de la temporada. Las de Rodeiro por su parte reciben a las 18.00 la visita del Gaiola B. En su caso intentarán sumar sus primeros puntos de la temporada.

