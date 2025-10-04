Fútbol sala
El A Estrada Futsal recibe al Lago Sport y el UD Estrada visita al Parrulo B
El Agolada busca sus primeros puntos en su pista contra el Silva
REDACCIÓN
Los equipos de las comarcas afrontan la segunda jornada en Primera Futgal, tanto masculina como femenina. En el primer caso destaca el partido que jugará el Inversia Seguros A Estrada Futsal contra el Lago Sport, en el que será su debut en el Coto Ferreiro. Jugarán mañana a las 16.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro. Buscarán su segunda victoria, lo mismo que el UD A Estrada. En su caso también juegan mañana, aunque lo harán en la pista del Parrulo Ferrol B a las 11.45. Para terminar, el Agolada intentará sumar sus primeros puntos de la temporada. Será hoy a las 20.00 horas en Rodeiro contra el Silva.
Primera femenina
En Primera femenina, el UD A Estrada y el Rodeiro jugarán hoy. Los primeros lo harán en la pista del Viaxes Amarelle B a partir de las 16.00 horas. Buscan su segundo triunfo de la temporada. Las de Rodeiro por su parte reciben a las 18.00 la visita del Gaiola B. En su caso intentarán sumar sus primeros puntos de la temporada.
