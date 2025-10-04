El A Estrada Basket se estrena en competición
El recién fundado A Estrada Basket se estrenó el pasado fin de semana en competición oficial con sus categorías júnior masculino y cadete femenino. Además, celebraron varios amistosos de los sénior. Este fin de semana les toca estrenarse en partido oficial al cadete masculino y al sénior femenino. Habrá también varios amistosos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- Davila 02/10/2025
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin