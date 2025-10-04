Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El A Estrada Basket se estrena en competición

El recién fundado A Estrada Basket se estrenó el pasado fin de semana en competición oficial con sus categorías júnior masculino y cadete femenino. Además, celebraron varios amistosos de los sénior. Este fin de semana les toca estrenarse en partido oficial al cadete masculino y al sénior femenino. Habrá también varios amistosos.

