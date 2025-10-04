El Disiclín se enfrenta al Carballal obligado a una mejoría en defensa

El Disiclín Balonmán Lalín viaja esta tarde hasta el barrio vigués de Cabral para enfrentarse al Granitos Ibéricos Carballal en un partido que dará comienzo a las 18.00 horas con arbitraje de los gallegos Carlos Manuel Alonso y Marta González. Los pupilos de Pablo Cacheda quieren pasar página tras ser superados en el Arena por el Ingenio y, sobre todo, ofrecer una mejor imagen en defensa: «Estamos intentando arreglar los problemas defensivos que tuvimos en la segunda parte frente al Ingenio. Encajar 34 goles hace difícil ganar un partido. En esa línea estamos trabajando esta semana, sobre todo reforzando los conceptos», señala Cacheda.

En el conjunto rojinegro siguen ausentes los lesionados de larga duración fuera de una convocatoria a la que regresa Adrián Losón. Sin embargo, Cacheda no podrá contar con los juveniles porque juegan a la misma hora. El entrenador analiza a su rival de hoy diciendo que «ellos están en la línea media de la tabla donde estamos todos muy igualados. Aunque ellos son un equipo que la temporada pasada estaban luchando por cotas un poco más altas, yo creo que este año viendo un poco la diferencia que hay entre los dos primeros pienso que serán de los primeros entre los mortales, como suelo decir». Para el entrenador del Disiclín los de Paco González «lucharán por estar terceros o cuartos. Son un equipo contra el que si hacemos las cosas bien, podemos meterle mano y ojalá coger confianza». El Carballal llega a la cita después de imponerse con claridad (25-30) en la pista del Saeplast Cañiza.

En otro orden de cosas, Lalín volverá a ser este fin de semana sede de un play-off de Liga Ouro. En este caso, le toca el turno a los cadetes del Librería Dalvi, que al cierre de esta edición iniciaban la fase midiéndose en el Arena a la SAR Globamar. Los anfitriones jugarán esta mañana de nuevo en el multiusos la segunda jornada con un partido frente al Reconquista de Vigo que dará comienzo a las 12.00 horas. El play-off para los cadetes rojinegros finalizará mañana, en el pabellón, a las 12.00 horas, frente al BM Tui.